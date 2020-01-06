武漢肺炎疫情 衛福部發函中國擬派專家訪查

（中央社記者張茗喧台北6日電）因應中國大陸武漢肺炎疫情，行政院副院長陳其邁要求疾管署派專家團赴陸訪查瞭解病患臨床表現、治療經驗等，以掌握更多疫情資訊，疾管署今天下午已發出信函，盼速獲陸方回應。

中國武漢去年12月31日爆發多起不明原因肺炎，武漢市衛生健康委員會網站今天發布通報指出，截至昨天上午8時，不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例，並證實排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等呼吸道病原，確切感染源仍有待釐清，推測可能來自華南海鮮市場的動物感染源。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩今天下午緊急召開記者會表示，政府很重視中國大陸武漢發生的不明原因肺炎疫情，行政院副院長陳其邁今天下午邀集衛生福利部等各相關部會，通盤瞭解目前疫情現況，以及國內相關應變規劃與整備情形。

會中陳其邁指示，因農曆春節將近，要求加強機場及港埠檢疫作業，也請醫療院所全面戒備、提高警覺，尤其是有武漢旅遊史的患者一旦符合通報條件，務必立即向衛生機關通報。

周志浩說，截至目前，武漢不明肺炎疫情訊息始終不是很明朗，因此陳其邁也要求疾管署規劃派專家至武漢地區瞭解疫情狀況並進行交流，以利台灣掌握更多疫情資訊。

疾管署今天下午已向中國疾病預防控制中心發出信函，請求陸方依據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家至武漢地區對疫情進行了解，期待盡快獲得陸方回覆；過去中國爆發禽流感疫情期間，疾管署也曾依據上述協議派員至對岸訪查2至3次。

周志浩指出，訪查團成員以專家為主，訪查重點包括瞭解病患臨床表現以及治療經驗，對於疫情監控、診療相當重要，加上這波武漢不明肺炎很可能是新的疾病，任何資訊都很重要，也希望看的東西愈多愈好；若能得知確切病原，對於防治工作也有很大的幫助。

除了台灣，是否有其他國家團隊也到中國武漢進行訪查。周志浩說，目前沒有聽說，僅知世界衛生組織（WHO）有介入了解，但相關資訊並沒有清楚揭露。

周志浩也呼籲，目前正是流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，近期計劃前往中國大陸武漢或鄰近區域的民眾及當地台商，應落實以肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施，避免接觸野生動物及禽鳥、出入活禽市場或醫院等人多的公共場所。

返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史；因應春節期間旅客較多，疾管署也會盡快補足檢疫人力，盡可能強化防疫網絡。（編輯：陳清芳）1090106