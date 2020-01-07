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受訓首度跑馬拉松 跑者血管年輕4歲

最新更新：2020/01/07 10:11

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）根據英國學者最近一項研究，初次參與馬拉松賽的跑者如果接受訓練，能讓他們的血管年輕大約4歲。

倫敦大學醫學暨牙醫學院（Barts）學者以138名初次參加倫敦馬拉松的跑者為測試對象，年紀在21歲至69歲之間，49%為男性，每週要跑6至13英里。

學者發現，在6個月的訓練期內，跑者的血管恢復了部分彈性，這能減低跑者發生心臟病與中風的機率。

此外，跑者的血壓也降低，效果宛如服用處方藥物。在這些跑者中，以身材最為肥胖者受益最多。

跑馬拉松雖然可促進健康，但也並非沒有風險。過去曾有跑者死於未被診斷出的心臟疾病，雖然這種狀況十分少見。

參與這項研究的學者曼尼斯提（Charlotte Manisty）說：「有心血管疾病或其他疾病者在訓練前應該先諮詢醫師，不過對大多數人來說，運動的益處遠大於風險。」

成人若要保持鍛煉身體的習慣，每週最少應該做中等強度的運動至少150分鐘，這類運動包括走路、打網球或騎單車，或從事強度運動75分鐘，像是跑步、踢足球等。此外，每週應該進行兩次肌力訓練，像是伏地挺身、仰臥起坐或舉重。（編輯：郭中翰）1090107

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