因應武漢肺炎 旅遊疫情建議列第一級

疾管署6日說，武漢不明肺炎已排除流感、SARS、MERS等已知病原，確切感染源仍有待釐清，推測感染源可能來自華南海鮮市場的動物傳染源。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者陳偉婷台北7日電）因應中國武漢肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署今天宣布，因武漢市具有感染風險，即日起將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級注意，提醒民眾近期前往應落實相關防疫作為。

根據最新統計數據，中國武漢近期陸續出現不明原因病毒性肺炎個案，截至7日，共累計59例。

疾管署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，中國59例病例都在108年12月12日至29日間發病，其中7例重症，其餘病情穩定。目前沒有發現明顯人傳人證據，也沒有醫護人員感染，病原鑑定及感染源仍在調查中，但已排除流感、禽流感、腺病毒、SARS和MERS。

劉定萍說，世界衛生組織認為，中國部分病例為魚類及活畜市場員工，感染源可能與動物有關，暫不建議實施旅遊及貿易限制。

基於武漢市有感染風險，疾管署即日起調整武漢國際旅遊疫情建議等級為第一級注意（Watch）。民眾近期前往武漢及鄰近區域，應避免接觸禽畜類動物、前往市場及生食肉品、避免接觸病患、落實肥皂勤洗手。

針對武漢直飛台灣航班進行登機檢疫，疾管署副署長莊人祥表示，已執行12航班，共檢疫1097名旅客及機組員，有症狀者目前9名。經研判均無需後送，包含2人就醫後診斷為流感、2人為一般感冒、1為支氣管炎症狀，另3人症狀已改善或痊癒，1名給予衛教及24小時敬告單，均由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

疾管署提醒，自中國武漢返國民眾，若14日內出現發燒及呼吸道症狀者，應配戴口罩儘速就醫，由醫師通報採檢；提醒醫事人員，如發現自中國返國旅客出現疑似肺炎症狀時，應依傳染病通報機制進行處理，對於發燒或有其他呼吸道症狀者，也需提高警覺進行必要處置並通報。

此外，疾管署6日已發函中國國家衛生健康委員會，希望同意讓台灣派專家到武漢了解疫情。莊人祥表示，對方回覆已有收到信函，會依程序處理。

疾管署國際旅遊疫情建議分成3級，為第一級注意（Watch）提醒注意、第二級警示（Alert）加強預警、第三級警告（Warning）避免所有非必要旅遊。

至於國際疫情，香港截至6日中午，累計21例個案，都沒去過華南海鮮市場，其中7人出院，新加坡有1例，為中國籍3歲女童，曾到武漢但沒有到華南海鮮市場，已檢出呼吸道融合病毒，研判與武漢疫情無關。澳門則累計有8名個案，其中7人確診流感或普通感冒，1人隔離治療中，至今沒有與武漢有關的疫情。（編輯：管中維）1090107