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男童從武漢回台被隔離 驗出人類間質肺炎病毒

最新更新：2020/01/09 15:50
疾管署副署長莊人祥（圖）9日宣布最新中國武漢旅遊史檢疫通報，一名從武漢返台男童因發燒、咳嗽被通報且隔離治療，病毒檢驗結果稍早出爐，驗出感染人類間質肺炎病毒，初步排除與武漢肺炎的新型冠狀病毒有關。中央社記者陳偉婷攝　109年1月9日
疾管署副署長莊人祥（圖）9日宣布最新中國武漢旅遊史檢疫通報，一名從武漢返台男童因發燒、咳嗽被通報且隔離治療，病毒檢驗結果稍早出爐，驗出感染人類間質肺炎病毒，初步排除與武漢肺炎的新型冠狀病毒有關。中央社記者陳偉婷攝　109年1月9日

（中央社記者陳偉婷台北9日電）一名從武漢返台男童因發燒、咳嗽被通報且隔離治療。疾管署副署長莊人祥說，檢驗發現男童感染人類間質肺炎病毒，初步排除與武漢肺炎的新型冠狀病毒有關。

衛生福利部疾病管制署上午宣布最新中國武漢旅遊史檢疫通報，8日晚間一名學齡前男童從武漢回台，登機檢疫時發現有發燒、咳嗽症狀，立即後送醫院隔離治療。

莊人祥說，病毒檢驗結果稍早出爐，初步排除與武漢肺炎的新型冠狀病毒有關，驗出的是人類間質肺炎病毒（Metapneumovirus）。目前依確診疾病進行治療中。

人類間質肺炎病毒是一種單鏈核糖核酸病毒，在任何年齡都可能引發急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地都有發現。此病毒感染在冬末或初春較為常見。

莊人祥表示，此病毒一般較容易影響兒童，會引起不同嚴重性的症狀，如發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或急促。但長者及抵抗力弱者也可能感染，但通常症狀比較輕微，包含咳嗽、聲音沙啞、流鼻水及多痰。

人類間質肺炎病毒感染也可能引發支氣管炎或肺炎，與其他病毒引起的的上呼吸道和下呼吸道感染類似。

目前全台有3名個案符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義，1名驗出H3N2流感病毒（屬登機檢疫有症狀者）、1名檢出H1N1流感病毒、1名驗出人類間質肺炎病毒（8日新增的登機檢疫後送者）。（編輯：葉俐緯）1090109

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