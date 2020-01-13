北捷取消8折票祭新優惠 新北：沒理由反對

（中央社記者王鴻國新北13日電）台北捷運公司董事會今天通過取消電子票證8折優惠，改採新方案，新北市交通局長鍾鳴時表示，新票證數據資料共享、兼顧弱勢及1280元定期票等要求獲北捷接受，新北沒理由反對。

台北捷運公司今天召開董事會，通過取消北捷電子票證8折優惠，改用「搭越多回饋越多」的忠誠度方案，最高回饋30%，相當於全票7折，悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證均適用，擬自2月1日實施，但還須報市府核定後才能公告實施。

鍾鳴時表示，8折優惠取消一案，雙北副市長於上週協調取得共識，在新票證數據資料共享、兼顧老人身障及兒童等弱勢優惠、維持1280定期票既有優惠等要求，獲得北捷接受後，北捷今天召開董事會中就順利通過此案及副總經理接任總經理的人事案。

他表示，新北在關切的部分被接受後，沒有理由反對提供民眾更多選擇的多元票證制度，若搭遠程的民眾就可選擇擁轉乘優惠的1280定期票，若短程且搭乘頻率高就可選擇新方案，累積次數最高可享7折優惠，若僅是零星搭乘，就可直接購票，各依需求購票。（編輯：陳清芳）1090113