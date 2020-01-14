渣打台北馬拉松19日開跑 賽事立下多項創舉

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）2020渣打台北公益馬拉松即將於19日開跑，渣打銀行表示，此次賽事創下多項創舉，例如首創菁英跑者禮遇、首推全馬企業公益接力、賽衣環保包裝等，渣打馬絕版品愛心義賣也將於16至18日舉辦。

渣打銀行今天舉辦「渣打台北公益馬拉松賽前記者會」，渣打銀行表示，今年已邁入第7屆，此次共吸引來自43個國家、近3萬名跑者、250位視障及弱勢青年跑者報名參賽，並推出多項創舉。

舉例來說，首創菁英跑者禮遇，集結國內外菁英跑者提前一分鐘優先起跑，首次推出的「全馬企業公益接力」，獲22家企業以行動支持，以及賽衣環保包裝，為了減塑，以不織布包裝賽衣，不但環保還可以重覆使用。

渣打銀行說，在賽事登場前，從16日至18日，連續3天每日早上10點至下午5點於跑者領取物資的信義威秀徒步區，舉辦渣打馬絕版品愛心義賣活動，義賣品項包含歷年經典賽衣、毛巾、背包等，邀請大家一起發揮愛心，支持Futuremakers全球性公益計畫。

渣打銀行表示，過去連續6年推動「渣打視障就業平台」，協助視障人才多元就業，截至目前已透過賽事累計捐出逾新台幣6000萬元，累計服務727位視障朋友，並幫助逾550位視障人才穩定且多元就業。

今年由Futuremakers全球公益計畫接棒，除延續視障關懷，更擴大幫助16至35歲低收入弱勢青年實現職業夢想；今年賽事報名時，開放跑者自由勾選公益捐款，目前已募得逾百萬善款。首推的全馬企業公益接力捐款金額也破百萬，合計所得扣除賽務相關費用後，將捐助新台幣264.5萬元至Futuremakers全球公益計畫。（編輯：黃國倫）1090114