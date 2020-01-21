流感正流行 症狀與武漢肺炎難分有旅遊史要注意

（中央社記者陳偉婷台北21日電）台灣流感疫情在高峰，上週新增93例因流感併發重症；另新增9人經審查與流感相關死亡。疾管署提醒，不要輕忽流感，且流感與武漢肺炎症狀類似，有武漢旅遊史要特別注意。

台灣流感疫情正流行，境外又有新型冠狀病毒導致的武漢肺炎逐步進逼。根據疾病管制署監測資料顯示，國內上週（1月12日至1月18日）門急診類流感就診達11萬5527人次，比前一週下降7.9%。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中指出，流感疫情首見有反轉跡象，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，約占81.3%。上週新增93例流感併發重症病例，以感染A型H1N1為多，從2019年10月起迄2020年1月20日，流感併發重症病例累計710例，年齡層以65歲以上為主，其次為50至64歲。

重症病例中，99%沒有接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計43例，均未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青表示，上週新增9例與流感相關死亡，年齡區間在40歲至79歲，都是A型H1N1，全都併發肺炎，且全沒有打疫苗，其中6人有慢性病，從發病到死亡平均13天。

正值武漢肺炎疫情延燒之際，林詠青說，流感和造成武漢肺炎的新型冠狀病毒感染症狀類似，民眾很難區分。依目前中國釋出的訊息，發燒、咳嗽、倦怠可能是兩種疾病共同的症狀，也會有一些呼吸道症狀，如鼻塞、流鼻水等。

林詠青說，因為兩者光從症狀很難區分，現在的關鍵就是「有沒有武漢旅遊史」，如果民眾從武漢回台後的14天內，出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，就應立即跟1922聯繫，由其安排引導就醫，就醫也要明確告知旅遊史。

因流感疫情還在高峰，春節假期門診休診，預期急診就診人次預期會上升。春節期間全國將有161家醫療機構開設約1870診次類流感特別門診；疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國約4400家合約院所。

疾管署副署長莊人祥表示，春節期間如有呼吸道症狀或類流感症狀，可運用健保署全球資訊網及健保APP，查詢開立公費流感藥物診所及全國重度急救責任醫院所急診即時訊息等資訊，最好在住家附近就近就醫並依指示服藥，減少到大醫院，避免壅塞。（編輯：葉俐緯）1090121