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武漢肺炎疫情專區
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情專區8/38

武漢肺炎桃機嚴守第一線 疑似病例隔離治療

最新更新：2020/01/21 18:41
武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫院隔離治療。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日
武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫院隔離治療。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）武漢肺炎持續升溫，桃園國際機場強化防疫，武漢直飛桃園機場班機除了登機檢疫，若出現發燒、呼吸道症狀及武漢旅遊史，都將後送醫院隔離治療。

衛生福利部疾管署北區管制中心人員談到，依據疾管署的規定，武漢直飛班機除了飛行中的機上廣播，抵台後，檢疫人員會先登機進行檢疫措施，包括詢問旅客是否發燒、身體不適及相關旅遊史等，並在空橋門口增設紅外線熱影像儀，並提醒旅客，14天內若有身體不適，應通報1922防疫專線協助就醫。

疾管署人員表示，若發現乘客體溫在攝氏38度以上（包含38度），就會由檢疫人員提供民眾外科口罩佩戴，並陪同前往檢疫站的看診室，填寫疫調表單進一步評估，若同時有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀以及武漢旅遊史，符合後送條件就會啟動後送機制。

一旦啟動後送機制，檢疫人員會著裝，由上而下分別戴上護目鏡、N95口罩、隔離衣及手套，並同步通報桃機公司、航空公司，依權責全力協助快速通關，由救護車直接送往醫院，同時展開環境消毒。

患者抵達醫院後，將直接送入負壓病房隔離，並進一步採檢送驗，若檢驗結果連續2次呈現陰性，或檢出其他導致發燒的疾病，就可解除隔離，進行治療或追蹤關懷；若檢驗結果呈現陽性，會就地治療，直到解除隔離才可離開。

桃園國際機場公司指出，從武漢直飛桃園機場的航班一週有5班，包括中華航空、南方航空、東方航空等，並以共用航班搭載旅客，每架次航班搭載約150至200多人，每週載運旅客約為700至千人左右。

桃機公司表示，目前旅客入境後，國境各單位會在入境機門、長廊、發燒篩檢站、證照查驗台、行李轉盤等沿途設有各式電子看板，對旅客衛教宣導，也請旅客多加留意。（編輯：唐聲揚）1090121

依據衛福部疾管署規定，中國武漢直飛班機除飛行中的機上廣播，抵台後，檢疫人員會先登機進行檢疫措施，包括詢問旅客是否發燒、身體不適及相關旅遊史等紀錄，並在空橋門口增設紅外線熱影像儀，也會提醒旅客，14天內若有身體不適，應通報1922防疫專線協助就醫。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日
依據衛福部疾管署規定，中國武漢直飛班機除飛行中的機上廣播，抵台後，檢疫人員會先登機進行檢疫措施，包括詢問旅客是否發燒、身體不適及相關旅遊史等紀錄，並在空橋門口增設紅外線熱影像儀，也會提醒旅客，14天內若有身體不適，應通報1922防疫專線協助就醫。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日
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