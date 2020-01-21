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武漢肺炎疫情專區
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情專區5/32

武漢肺炎疫情 蔡總統：政府嚴陣以待不需恐慌

最新更新：2020/01/21 22:42

（中央社台北21日電）中國武漢肺炎疫情擴散，台灣出現首例確診病例。總統蔡英文今天表示，防疫視同作戰，政府嚴陣以待，請國人不需恐慌，她也呼籲國人非必要勿前往武漢。

中央流行疫情指揮中心今晚證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

針對中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），蔡總統晚間在臉書發文表示，目前台灣確診的一個案例是「下飛機後立即送往醫院隔離病房」，並未進入社區。「我們也會追蹤同機乘客的狀況，請國人不需恐慌。」

蔡總統說，防疫視同作戰，政府嚴陣以待。目前國內備有超過4400萬副外科口罩、193萬副N95口罩，會視需求隨時釋出，也請大家記得配戴一般口罩之餘，不必刻意囤積口罩。

總統指出，目前武漢旅遊疫情已經建議提升到第三級警告，她呼籲國人非必要請勿前往該地區。

蔡總統也提醒從疫區回國的國人、旅客，如有發燒等不適症狀，入境時請主動通報機場、港口檢疫人員。返國14天內出現疑似症狀，請撥打1922防疫專線，由專人轉介衛生單位協助就醫。（編輯：蘇志宗）1090121

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