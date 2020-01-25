鼠年郵票 以首輪發行4連張最具價值

迎接今年農曆歲次庚子鼠年，中華郵政發行的鼠年郵票，包括面額新台幣6元、13元各一張，面額15元小全張一張。中央社記者潘智義攝 109年1月25日

（中央社記者潘智義台北25日電）迎接歲次庚子鼠年，中華郵政發行第5輪鼠年郵票。郵幣社表示，第1輪鼠年郵票為4連張，最具特色，在郵市有價值；其他包括今年在內共4輪鼠年郵票，價值都不如第1輪鼠年郵票。

成龍集郵社老闆許耀方表示，民國61年的農曆年是鼠年，中華郵政在60年12月發行的首輪鼠年郵票曾獲國際設計大獎，是鼠年郵票當中最具收藏價值者；民國72年發行第2輪鼠年郵票時，適逢郵市低潮，收集的人明顯較少。

說到5輪鼠年郵票，資深郵友吳奕德分析，首輪鼠年郵票為4連張，最具特色，一個圖案分成4張郵票，但4張緊連在一起；第2輪鼠年郵票較無特色，第3輪包括鼠年郵票在內的12種生肖郵票，都發行小冊子裝郵票，從鼠年到豬年連發12年。

吳奕德指出，第4輪鼠年郵票是唯一由台灣郵政發行的鼠年郵票，因為民國96年中華郵政改制為台灣郵政，但僅跨入96、97兩年，隨後又改為中華郵政。

去年底發行的第5輪鼠年郵票，專供今年農曆新年邁入鼠年的郵票，包括一張蒂芬尼藍色老鼠圖案，面額新台幣6元郵票，以及一張紅色老鼠圖案，面額13元郵票；至於小全張則是面額15元，綠色的底，搭配紅色、咖啡色兩隻老鼠圖案。

郵局人員說，迎接今年農曆庚子年的鼠年郵票小全張價格售價15元，正好是掛號信的郵資，一般人寄信不會拿小全張貼在信封；但因目前這款鼠年小全張郵票很容易買到，價格也是照面額銷售，所以若是寄掛號信給朋友，也可標新立異貼上鼠年小全張郵票，寄信給朋友當紀念，既炫又拉風。

慶餘堂郵幣社負責人王鵬程表示，所有鼠年郵票只有第1輪最特別，才有價值，畢竟生肖郵票屬於老題材，吸引不了集郵愛好者；其實目前不僅台灣，連中國大陸郵市也面臨少見的清淡局面，可能與近年電子商務平台興起，生活型態改變有關，只有少數特定的郵票才有行情。（編輯：張良知）1090125