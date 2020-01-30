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武漢肺炎 安倍晉三：有必要讓台灣參加WHO
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比照SARS防疫升級 台大醫院重啟獨棟疫病門診

最新更新：2020/01/30 11:49
武漢肺炎延燒，全台戒備，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀者看診，29日共有18人掛號。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日
武漢肺炎延燒，全台戒備，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀者看診，29日共有18人掛號。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日

（中央社記者張茗喧台北30日電）武漢肺炎延燒，全台戒備，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀者看診，昨天共有18人掛號。

中國大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，國內至今共出現8例，甚至爆發本土病例，醫療院所全面戒備，台大醫院防疫措施升級，除了在醫院、停車場門口測量民眾體溫，也要求民眾一定要配戴口罩才能入院，昨天也啟動「疫病門診」，宣布將有發燒或呼吸道症狀者分為高、中、低風險3大類，透過患者分流防堵疫情擴散。

台大醫院發言人王亭貴今天上午召開記者會表示，第一類高風險患者是14天內曾到中國湖北、武漢地區者，若出現發燒或呼吸道症狀，會直接安排到急診進行快篩，一旦快篩結果為陽性立即送負壓隔離病房，高風險患者會盡可能安排走醫院外圍，或規劃患者較少走的地方，並給予全套保護機制，不讓病毒有散播的機會。

第二類中度風險患者，是14天內有中國大陸湖北省以外地區旅遊史，若出現發燒或呼吸道症狀，可直接到疫病門診就診；第三類低風險患者則是沒有中國大陸旅遊史，但出現發燒或呼吸道症狀，可按常規到門診大樓的家醫科、內科、小兒科等科別就診。

王亭貴說，疫病門診是位於西址院區的獨棟紅色建築物，過去是兒童心理中心，兒童醫院設立後則改為行政辦公室，正因其地理位置位於舊門診大樓外，不僅可避免患者進入院區，也可縮短就醫等待時間，降低感染風險。過去SARS期間也曾開設疫病門診，如今為因應武漢肺炎再次重啟。

他指出，疫病門診昨天上午正式開放，上午有4名患者、下午有14名患者符合掛號條件就診，可用網路、現場掛號；不過，院方也發現有許多民眾根本沒有發燒或咳嗽、有痰等呼吸道症狀，或沒有中國大陸旅遊史，單純抱著「篩檢看看」的心態來掛號，這類民眾則會轉介到一般門診就醫。（編輯：陳俊碩）1090130

武漢肺炎延燒，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀民眾看診。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日
武漢肺炎延燒，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀民眾看診。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日
武漢肺炎延燒，全台戒備，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀者看診，30日開放媒體拍攝外觀。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日
武漢肺炎延燒，全台戒備，台大醫院比照SARS期間防疫措施，重啟位於西址院區獨棟「疫病門診」，提供14天內從中國大陸返台且有發燒或呼吸道症狀者看診，30日開放媒體拍攝外觀。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日
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