超帶口罩出境單日6件違規 海關強調規定人人一致

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）政府管制口罩出口1個月，旅客攜帶口罩出境也限量5盒、即250片，海關澄清，表明台商身分可多帶為錯誤傳言，規定人人一致，此外，統計今天一天就查到6件違規案件，超帶口罩量約73盒。

財政部關務署表示，為確保國內口罩供應足夠，從1月24日起至2月23日止的1個月內，管制紡織材料製口罩出口，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則不得出口；旅客部分，目前規定最多只能攜帶5盒、也就是250片出境，超帶被查獲，超量部分將遭沒入，情節重大者，海關還可罰錢。

關務署指出，有媒體報導近日有台商在微信群裡表示，只要表明自己是台商身分，且需在工作地居住達3個月以上，1人攜帶口罩量可增加至500片，這與事實明顯不符，口罩出口禁令不會因為旅客身分及出國目的而有不同或鬆綁，一樣只限量攜帶5盒．若查獲違規，仍會依法處置。

關務署表示，即使不斷宣導，但統計今天一天就已查到6件超量攜帶口罩出境的違規案件，超帶口罩數量合計達3664片，以每盒50片換算，數量約73盒；其中台中關查獲1件，超帶950片口罩，台北關查獲5件，合計超帶口罩數量為2714片，之後將持續加強查核。

關務署表示，旅客限量攜帶5盒口罩出口為現階段評估認為的自用合理攜帶量，後續將會視疫情發展及國內口罩產能情形，滾動調整可攜帶數量；若國內口罩依舊難買且疫情並未緩解，就可能降低旅客可攜帶數量。（編輯：黃國倫）1090131