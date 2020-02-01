買不到別慌 指揮中心：兒童有必要可戴成人口罩

（中央社記者張茗喧台北1日電）武漢肺炎疫情延燒，兒童口罩大缺貨。疫情指揮中心今天表示，同樣一條生產線，成人口罩可日產15萬片，兒童口罩僅2萬片，恐影響防疫物資量能，建議孩童若有必要可戴成人口罩。

中央流行疫情指揮中心今天晚間召開記者會，宣布防疫措施升級，凡是有廣東省旅遊史民眾返台後均須居家檢疫，同時說明口罩供應狀況及因應對策。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，近日各界關心兒童口罩缺貨問題，目前口罩生產相當緊迫，根據了解，同樣一條生產線，每天可生產15萬多片成人口罩，但若生產兒童口罩僅能產出2萬多片，每天產量差距10多萬片口罩，恐降低防疫物資量能，讓防疫物資短缺雪上加霜。

不過，過去就在生產兒童口罩的業者可繼續生產，不會要求擴充或減少，按原本的供應量供應即可。

陳時中強調，台灣並未出現新型冠狀病毒的社區傳播，因此不用人人都戴口罩，若孩童真的必須戴口罩也可戴成人口罩，只要將鼻樑壓條緊貼鼻子，後面綁帶只要綁緊、綁短即可。

經濟部長沈榮津同意由政府出資約新台幣2億元，打造口罩生產線，可望將口罩每日產量從現行400萬片增至1000萬片。經濟部次長王美花表示，近日已密切和廠商討論，聚焦增加的產能何時可到位，人力也是一大重點，既然部長已經答應了，經濟部就會全力以赴。

近日有民眾到超商買口罩卻撲空，呼籲政府公開配送資訊，避免白跑一趟。王美花解釋，由於這是新的供貨機制，廠商昨天一整天製程，物流業者到傍晚才取貨，今天陸續運輸到倉儲、鋪貨，才導致時程有點延後，會盡可能在經濟部的臉書向民眾說明。

王美花說，物流資訊要透明不是不行，但要求物流業者，若傍晚或夜班有出貨，都盡可能趕緊收貨、送貨，由於物流配送相當機動，要隨時更新送貨狀況有其難度；另因物流業、製造商遍及北中南，因此南部的口罩就是南部物流業者協助運送。

兒童口罩方面，王美花指出，目前已有一批送到超商、藥妝店及藥局，但還是很容易就被搶購一空，正在和教育部溝通，如何讓每個民眾家中都能有預備用的口罩，待具體方案出爐後會和民眾報告。

此外，今天傳出有超商提前透過社群軟體通知口罩到貨時間，導致部分民眾提前抵達、重複排隊購買，影響其他消費者權益。

王美花指出，經濟部會和超商反應，也呼籲民眾，口罩夠了就好，不要不斷囤積；民眾若有消費糾紛、口罩消費糾紛可打消費者服務專線1950。（編輯：卞金峰）1090201