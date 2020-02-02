爆料隔離地點 柯文哲：要被抓去關了嗎

台北市長柯文哲（前）2日自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，衛福部長陳時中表示，會視情況依規定辦理。柯文哲晚上說，會檢討。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市長柯文哲今天下午自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，衛福部長陳時中表示，會視情況依規定辦理。柯文哲晚上說，會檢討；副市長黃珊珊則說，希望資訊公開透明。

滯留武漢的台商可望搭機回台，中央流行疫情指揮中心證實已在北、中、南擇定3至4個據點，選定軍營和部會閒置空間等場所作為隔離使用。不過，柯文哲下午受訪時自爆，台北市隔離地點是台灣銀行位於陽明山的宿舍。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這類資訊被洩漏，會視情況依規定辦理。

針對洩漏隔離資訊恐違法，是否需要道歉，柯文哲晚上出席2020樂活夜櫻季活動，接受媒體聯訪表示，「我會檢討，要被抓去關了是不是？」

黃珊珊則表示，由中央統一調度，台北市全面配合，但中央應盡快明確說明相關訊息，不要讓地方無所適從，站在台北市立場，資訊應要公開透明，市民有知的權利。

至於有媒體追問資訊公開透明恐引起市民恐慌，黃珊珊回應，「就是要由中央統一處理，尊重中央，會配合所有調度」。

另外，高中職以下學校延後開學，以及家長若需要照顧自主管理的兒童，可以在防疫期間請防疫照顧假，黃珊珊指出，防疫照顧假部分，北市勞動局會按照中央規定處理，台北市與相關企業會盡力配合。（編輯：洪學廣）1090202