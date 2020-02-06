海關查獲首件貨櫃夾帶口罩出口 數量達3473片

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）政府1月24日宣布禁止口罩出口，海關3日查獲首宗違規海運出口案件，從一只高雄出口至菲律賓的貨櫃中查獲口罩3473片，也是單次查獲口罩數量最多的一次。

武漢肺炎疫情蔓延，口罩等防疫物資需求告急，財政部關務署表示，自管制口罩出口後，便將口罩列為查緝的重點項目。統計從1月24日至2月5日，合計已查到582件旅客違規超量攜帶出境及違規郵寄、快遞出口案件，查扣口罩數量達13萬8302片。

在3日另查獲一件貨櫃夾藏口罩出口案件，日前高雄關有一只40呎貨櫃，原申報貨名為「H型鐵及玻璃纖維桶」，海關開櫃檢查時，櫃口以一個大型養殖桶擋住，使用大型機具移開後，於貨櫃最底層查獲夾藏口罩3474片。

關務署表示，查獲的違規管制口罩，均已由海關人員儘速移送衛生福利部疾病管制署指定地點，以配合國內防疫需求。

關務署進一步說明，目前查獲的各類型案件中，以郵包寄送案件最多，約占全部案件數93.3%，數量多達543件，已查扣口罩12萬1421片；另外也查獲旅客攜帶出境24件、查扣1萬521片，以及快遞寄14件、查扣2886片。

關務署呼籲，民眾務必配合政府相關防疫規定，於2月23日前管制期間內，出境旅客每人攜帶口罩最多為5盒、共250片，且不得以郵寄、快遞或貨運方式出口，請民眾確實遵守，以免因違反規定遭海關裁罰，海關亦將持續加強出口貨物查緝，確實執行國內口罩管制措施。（編輯：張良知）1090206