隱匿大陸旅遊史 台東開罰婦女3萬元

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東一婦女出現疑似武漢肺炎症狀，就診時未告知醫生有大陸旅遊史，台東衛生局開罰3萬元，婦女事後檢驗結果排除感染。

台東縣衛生局表示，日前有民眾至大陸旅遊返台後，因出現上呼吸道症狀，就醫經醫師詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況），個案否認未告知，經醫師以健保卡查驗後發現有出入境資料才坦承。

台東縣衛生局長黃明恩表示，這名婦女行為嚴重造成醫護人員暴露疑似傳染危險性，台東縣衛生局特別依相關法令開罰新台幣3萬元，這也是台東縣首例，呼籲民眾就醫時應如實說明相關旅遊或病症，不可蓄意隱瞞，以免受罰且讓醫護人員身陷感染的疑慮。

黃明恩表示，所幸後續檢驗結果為陰性排除感染，民眾就醫有任何刻意隱匿行為，衛生局決不寬貸，民眾切勿以身試法。

台東縣衛生局再次呼籲，返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線0975–288155，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。（編輯：吳協昌）1090207