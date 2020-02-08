寶瓶星號抵基隆港 林右昌：已做好防疫準備

（中央社台北8日電）載有1709名台灣人的麗星郵輪「寶瓶星號」已抵基隆港，基隆市長林右昌受訪表示，據他了解，港務公司與疾管署已做好防疫工作，包括相關動線等規劃，希望能讓民眾安全回家。

麗星郵輪「寶瓶星號」抵達基隆港，衛福部長陳時中表示，寶瓶星號一靠岸基隆港，指揮中心就會立即派員上船檢疫，只要有1人陽性，將全數留船隔離14天。

基隆市長林右昌今天接受媒體聯訪表示，基隆市從自1月22日就展開防疫整備工作，寶瓶星號上台灣同胞較多，只要依照中央防疫中心的指揮與相關要求，一定能像陳時中所說，讓大家健康、平安回家。

林右昌說，據他了解，港務公司與疾管署已做好相關動線規劃，包括家人、親屬與旅行社安排的巴士等，要到場接送時，也規劃了停等空間。

「莫過度恐慌。」林右昌說，之前大家關心的公主遊輪，基隆市政府在得知郵輪上有疫情發生時，中央還未有指令，地方就已先展開防疫工作，因公主號為掛靠郵輪，僅停留6至8小時，遊客會到訪的景點很固定，市府在相關景點展開全面防疫工作。

林右昌說，另也主動追查遊客搭乘的觀光巴士、計程車等，主動約詢司機，將資訊提供給中央防疫中心進行相關追蹤與判斷，相信只要中央與地方通力合作、聽從指揮，一定能把防疫工作做得更好，共體時艱、度過疫情。（編輯：屈享平）1090208