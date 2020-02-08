居家檢疫違規外出 金門縣衛生局開出首張罰單

金門縣衛生局副局長李金治（右）8日表示，台籍方姓男子2日自小三通入境，依規定必須居家檢疫14天，但7日卻未遵守規定外出；根據警方提供調閱監視器及相關事證，衛生局8日約談方男後確定違反居家檢疫規定，裁處新台幣3萬元罰鍰。（金門縣衛生局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣衛生局今天表示，一名居家檢疫方姓男子7日違規外出，衛生局取得警方監視器影像等相關證據，經約談陳述意見，依違反傳染病防治法處新台幣3萬元罰鍰。

衛生局發布新聞稿表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布自2日起，小三通入境的旅客必須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷，並且不得外出。

衛生局副局長李金治受訪表示，台籍的方姓男子2日自小三通入境，依規定必須居家檢疫14天，但他昨天未遵守規定外出，與友人共餐；根據警方提供調閱監視器及相關事證，衛生局今天約談方男後確定違反居家檢疫規定，裁處3萬元罰鍰。

衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可處1萬到15萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1090208