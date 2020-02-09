網傳郵輪出現疑似症狀勿去駁二 高市澄清

（中央社記者陳朝福高雄9日電）武漢肺炎延燒，網傳郵輪威士特丹號4日曾停靠高雄港，船上38人出現疑似症狀，籲民眾勿前往高雄駁二。高市文化局今天澄清郵輪停靠處為棧庫群，並非駁二藝術特區管理範圍內。

網路傳聞指出，荷蘭籍郵輪「威士特丹號」2月4日曾停靠高雄港，船上1000多名遊客下船觀光，但船上有38人出現疑似症狀，呼籲民眾不要前往高雄駁二。

對此，高雄市文化局澄清，駁二藝術特區也發布聲明回應威士特丹號曾於2月4日停靠高雄港第9號碼頭，該處為棧庫群，並非駁二藝術特區管理範圍內。駁二藝術特區大多為空曠戶外空間，空氣流通且病毒在陽光下存活不易，來訪民眾無須過度擔心。

聲明中指出，因應流行肺炎疫情，駁二藝術特區於農曆年前所有工作人員已戴上口罩服務，並每天自主測量體溫。1月31日起，暫停所有戶外市集，各室內展館提供酒精乾洗手，設置體溫量測站，定期使用稀釋漂白水消毒，提醒民眾進室內看展前，配合量體溫、戴口罩，廁所也備好洗手乳，相關自主管理工作均已落實；高市衛生局則表示，配合中央流行疫情中心的決定辦理。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥昨天接受媒體訪問時表示，威士特丹號載有1458名歐美、加拿大籍旅客，另有4名陸籍、27名香港籍、3名澳門籍旅客，船員以東南亞籍居多，旅客1月31日自香港上船，2月1日出發，2月3日原定停泊馬尼拉遭拒，2月4日上午6時抵達高雄港，隔天離開。

莊人祥說，2月4日船上旅客下船旅遊前，曾有防疫醫師到場評估，共有38名旅客過去14天曾出現發燒或疑似症狀，但經評估症狀都相當輕微，且以旅客組成來說，風險相對低，當時台灣也還未提升港澳為二級流行區，因此讓旅客下船至高雄旅遊。

莊人祥坦言，2月4日威士特丹號停泊後，指揮中心當天正召開專家會議評估限制郵輪停泊，會議過後已立即要求有症狀但無中國旅遊史旅客返船，並不得再下船，直到2月5日日本通知郵輪「鑽石公主號」出現武漢肺炎確診個案，指揮中心才宣布禁止國際郵輪停靠台灣港口，且該郵輪至今也沒有出現確診病例。（編輯：黃世雅）1090209