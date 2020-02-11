蘇貞昌：口罩實名制成功 感謝台灣最好健保制度

（中央社記者汪淑芬台北11日電）行政院長蘇貞昌今天上午到中華郵政台北郵件處理中心，為防疫物流作業同仁打氣。他說，台灣因武漢肺炎疫情推出的口罩實名制是世界唯一，能夠成功，感謝台灣有最好的健保制度。

蘇貞昌表示，面對武漢肺炎疫情，非常感謝國人同胞，大家從各個不同的崗位努力，包括：很多人夜以繼日24小時在口罩生產線上工作、熱心積極收貨並配送口罩到全國藥局的郵差、藥局發放口罩的藥師及藥生，還有發起「你先領我OK」的很多熱心有識之士，讓國人都買得到口罩。

蘇貞昌說，台灣口罩實名制是世界唯一，能做得很成功並上軌道，要感謝台灣有最好的健保制度。

至於口罩實名制的期限，蘇貞昌說，因疫情仍在發展，未來會隨著整個口罩產能增加及實際運作的情況做調整，但會讓國人知道，所有資訊都是透明的。

蘇貞昌也說，用實名制購買口罩不簡單，首先是口罩如何送到全國6005間藥局，中華郵政一口答應，且使命必達，到全國11家工廠收口罩，分送到各縣市，再由郵差辛苦奔波配送到藥局。

蘇貞昌表示，口罩實名制是台灣集全國力量抗炎，並守住第一線的寶貴地方，讓各國看到台灣的國力、團結力及台灣人高貴的情操。

蘇貞昌向全國郵務人員致謝，並發放慰問金。（編輯：張雅淨）1090211