金門居家檢疫者外出被罰喊冤 衛生局指證據明確

金門縣一名董姓男子（右2）2日下午自小三通入境，需居家檢疫14日，期滿日為16日，卻被發現在10日違規外出，經衛生局調閱相關影像及約談確認後，依法開罰新台幣3萬元。（金門縣衛生局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門一名居家檢疫的董姓男子喊冤，他只是出門曬太陽，卻被罰新台幣3萬元。金門縣衛生局表示，查證警方監視器影像等相關證據，證實董男確實離開家門，違規外出，依法開罰。

因應中國大陸嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自2月2日起，由小三通入境的旅客須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷，居家檢疫者不得外出。

金門縣衛生局今天發布新聞表示，這名董姓男子在2日下午自小三通入境，依規定須居家檢疫14天，期滿日為16日，但接獲檢舉，指董男在昨天上午未遵守規定外出。

衛生局向警方調閱監視器及相關事證，並約談董男後，確定其違反居家檢疫規定，依違反傳染病防治法罰處3萬元。

衛生局指出，這是繼8日居住金城鎮的一名方姓男子違反居家檢疫規定外出用餐受罰後，金門縣開出第二張罰單。衛生局同時在粉絲專頁張貼第二個開罰案例，再次提醒居家檢疫民眾切勿外出，以免違規吃上罰單。

這名董姓男子在臉書（facebook）主動出面回應「喊冤」，並抱怨個資遭洩露。

董男隨後接受媒體電話訪問表示，他只是拿個飯糰到住家對面停車場出門曬太陽，而且停車場空無一人；對自己被罰錢，覺得心有不甘。

不過，董男的回應引發網民熱議，有人認為罰3萬元太少，無法扼止違規事件頻傳。

金門縣衛生局疾管科長許珊瑋指出，經向警方調閱監視器影像，並約談當事人完成意見陳述，確定董姓男子離開家門，違反規定，裁罰3萬元。（編輯：戴光育）1090211