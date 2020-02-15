義美410名菲勞發信助攻 杜特蒂解除對台旅行禁令

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓14日宣布解除對台旅行禁令。包括駐菲代表處和馬尼拉經濟文化辦事處的奔走，還有菲勞的請求，包括410名義美公司菲籍移工寫信給菲國總統杜特蒂，多方努力促成解禁。

ABS-CBN新聞網報導，410名在台灣義美食品公司工作的菲籍移工，透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）把陳情信轉交給杜特蒂（Rodrigo Duterte），表示旅行禁令可能造成他們違約，無法回到台灣工作。

報導引述義美公司鄭姓資深顧問（Jack Cheng，音譯）說：「他們實際上是輪班工作。有時，他們在台灣的工作結束了，所以他們想要回家。同時，我們從菲律賓找來新的工人。」

這群菲籍移工在陳情信寫道：「我們是台灣義美食品公司的工人，呼籲且請求我們的政府再次允許菲律賓工人來台灣，尤其是那些還有工作合約的人。」

他們在信中表示，憂心菲律賓海外移工可能因為禁令失去「數千份工作」，「台灣政府會改從其他國家找工人」。

這群菲籍移工還拍攝一段影片，向菲律賓政府發聲。他們在影片中說道：「請解除禁令，台灣很安全。」

陳情信13日被交到馬尼拉經濟文化辦事處理事主席班納友（Angelito Banayo）手中。

鄭姓資深顧問說，義美只僱用菲律賓籍的外籍移工，已經有部分菲籍移工沒辦法到台灣，請馬尼拉經濟文化辦事處把陳情信交給菲律賓政府。

菲律賓10日以抑制俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，對台實施旅行禁令。但僅實施4天，菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）14日發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。（編輯：陳永昌）1090215