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菲律賓解除對台禁令 總統：台灣會努力防堵武漢肺炎

最新更新：2020/02/14 22:23
菲律賓14日宣布解除對台灣旅遊禁令，總統蔡英文晚間在臉書肯定菲律賓政府的決定。（中央社檔案照片）
菲律賓14日宣布解除對台灣旅遊禁令，總統蔡英文晚間在臉書肯定菲律賓政府的決定。（中央社檔案照片）

（中央社台北14日電）菲律賓今天宣布解除對台灣旅遊禁令，總統蔡英文晚間在臉書肯定菲律賓政府的決定，菲律賓是最近的鄰居之一，台灣會持續致力促進雙邊交流與理解，也會努力防堵武漢肺炎。

菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。

蔡總統晚間在臉書貼文中，肯定菲律賓政府的決定，她也向菲律賓各界為台灣發聲的朋友表達感謝。

她說，菲律賓是離台灣最近的鄰居之一，台灣會持續致力於促進雙邊的交流跟理解；尤其要對在台灣工作、求學、旅遊的菲律賓朋友說，台灣會努力防堵武漢肺炎，只要配合防疫措施，就能安心又安全。

蔡總統強調，外交的交涉相當複雜，她要歸功於第一線外交同仁的付出。因為有外交部及全體行政團隊的堅持，台灣將持續受到世界的重視。

菲律賓內閣特別小組下午在總統府馬拉坎南宮召開會議，討論武漢肺炎疫情因應措施，包括評估解除對台旅行禁令可能對菲國防疫工作造成的風險。菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副理事主席留文克（Gilbert Lauengco）列席，報告台灣疫情現況以及防範措施。

世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（編輯：蘇龍麒）1090214

菲律賓總統府發言人帕內洛14日發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。圖為11日滯留馬尼拉機場旅客。（民眾提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月11日
菲律賓總統府發言人帕內洛14日發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。圖為11日滯留馬尼拉機場旅客。（民眾提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月11日
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