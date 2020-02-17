新北防疫基金獲響應 侯友宜：照顧弱勢急難

新北市長侯友宜（右）17日感謝知名網紅「館長」陳之漢（左）捐贈武漢肺炎防疫基金，並在粉絲專頁張貼捐款信息引起迴響，許多粉絲捐款給市府指定防疫使用。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市成立武漢肺炎防疫基金，受企業及宮廟響應，今天再度有新台幣420萬元捐款。市長侯友宜表示，這些基金將陸續購買防疫物資，用在受疫情影響的弱勢家庭急難救助。

侯友宜今天下午在捐贈典禮中，感謝板橋區深丘福德宮、信芳公司、知名網紅「館長」陳之漢，極光先進光學公司等，合力捐款新台幣420萬元。

深丘福德宮主委黃水盛說，今天率副主委等幹部捐贈200萬元給市府，提供防疫工作。這也是秉持以往捐贈消防局新式高頂救護車及自動心肺復甦機後，再次關懷市民。

信芳公司董事長涂豐川表示，肯定市府結合各界資源，幫助有需要的民眾，捐贈100萬元防疫基金盼望拋磚引玉，讓疫情早日結束。

陳之漢表示，繼捐贈消防衣、與「兒少課後安心社區照顧方案」後，再次捐款100萬元響應。日後還要捐款照顧警察裝備等需求。他也呼籲藝人可以關注國人弱勢團體的需求。

侯友宜說，他昨晚到蘆洲區湧蓮寺周邊夜市，商攤抱怨生意掉了3成。他將鼓勵消費人潮，市府一定全力配合。他也感謝「館長」在粉絲專頁張貼捐款信息引起迴響，許多粉絲捐款給市府指定防疫使用。

侯友宜接受聯訪時表示，對疫情「料敵從寬、禦敵從嚴」，春節過後就對防疫作為展開一級開設，加強與整合各局處的作為和資源，他也不分中央與地方，全力配合中央防疫指揮中心的指令。

至於中央是否一級開設，侯友宜說，尊重中央的防疫專業考量。「不管二級、一級，我們只要能夠溝通無礙，全力以赴，防疫同心齊力才是最重要」。

社會局長張錦麗表示，防疫基金陸續補助老人社區關懷據點、原住民文化健康站，及兒少課後照顧據點，購買口罩、酒精、額溫槍等防疫物資。基金也將補助無戶籍、無國籍兒童與少年及福利邊緣戶。（編輯：方沛清）1090217