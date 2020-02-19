新北居家檢疫失聯郭富文找到 重罰並移送檢疫所

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市2名居家檢疫失聯者已找到其中的郭富文，市長侯友宜今天表示，故意離開居家檢疫處所者，絕不姑息寬貸，查緝到失聯者後移往集中檢疫所。衛生局表示，將重罰郭富文。

新北市政府民政局昨公布應居家檢疫2名失聯者，分別為郭富文、管永安；警方昨深夜在桃園某旅社找到健康的郭富文，由民政局人員帶回，今天由衛生局將郭富文接走，並向衛福部疾病管制署申請集中檢疫處所。

新北市長侯友宜今天在市政會議與視察學校防疫演練時接受聯訪表示，他覺得郭富文是故意離開居家檢疫場所；因此，將重罰、公告並送到集中檢疫所約束，採取更強勢作為，絕不寬貸。

侯友宜表示，新北市有4300餘人須居家檢疫，並給予關懷與照顧，可協助送醫、拿藥、送餐、心理輔導。對極少數失聯離開居家檢疫場所者，若查證屬實不是資料錯漏問題，對惡意者採取重罰，社會也完全能接受。

侯友宜說，市府將強硬重罰失聯者並公告，嚇阻這些人不要三心兩意。他說，「切記，不要去挑戰公權力」。

新北市衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，郭富文將比照以往的案例，查證民政局移送的事證後，由疾病管制科予以重罰。

因應武漢肺炎防疫，陳潤秋說，有相關旅遊史者若有固定居住場所，防疫人員會加強監看與親訪關懷，對有趴趴走之虞者，就送集中檢疫所。至於居無定所且離開居家檢疫場所者，必須要採取更強勢的策略，也就是集中檢疫。

衛生局不方便透露郭富文被移送集中檢疫的處所，但確定處所不在醫院。（編輯：陳清芳）1090219