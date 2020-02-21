屏縣府製6種外語防疫圖卡 清真寺協助宣導

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）武漢肺炎疫情持續延燒，屏東縣政府針對外籍人士加強宣導防疫，特別製作6種外語防疫圖卡，轉發到外籍移工網路群組，屏東清真寺特別響應募集口罩到移工聚集地分送，提醒防疫。

縣府勞動處統計，屏東縣內外籍移工人數為1萬5906人，分別從事產業製造業、養護機構、漁工、社福等工作，縣府為照顧外籍移工，官網除中文外，有泰文、越南文、印尼文、日文、韓文和英文等版本，方便外籍移工查詢資訊。

在2019年冠狀病毒疾病發生之初，縣長潘孟安考量外籍移工可能無法接受到防疫資訊，指示將「嚴重特殊感染性肺炎防疫宣導」健康防護要領翻譯成泰文、越南、印尼、日文、韓文和英文等6種外語防疫圖卡，連自製消毒水比例都翻譯，讓外籍移工、新住民、漁工等也能了解防疫，潘孟安並在個人臉書率先宣導，請民眾轉貼分享。

勞動處將這6種外語防疫圖卡，除了連結外籍移工管理App系統，請雇主、仲介公司加強移工宣導，同時轉傳至移工各大團體網路群組，上週日意外發現屏東清真寺主動透過管道募集口罩，到屏東火車站、移工商店、移工聚集地等處免費分送給外籍移工，協助宣導。

勞動處表示，為進一步加強宣導，勞動處也加印泰文、印尼、越南和英文4種外語的宣導面紙及海報，至各大移工商店張貼，並在訪視看護工、廠工與漁工聚集地發送面紙，請移工勤洗手、外出戴口罩，有發燒咳嗽應主動通報檢疫，不隨意散播未經證實資訊，和台灣一起抗疫。（編輯：陳俊碩）1090221