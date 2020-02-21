不配合居家檢疫還想環島 南投男子遭罰

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投一名男子須居家檢疫，但未配合落實，還想去環島。協助管控的公所人員無法聯繫男子，實地找人也未果，通報警方協尋，最後在南部縣市找到，將依傳染病防治法開罰。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情未停歇，政府為防止傳染擴大，執行居家隔離、居家檢疫等措施，但南投縣一名須配合居家檢疫的男子不但外出，據說還想去環島，誇張行徑遭查獲，南投縣政府衛生局將依傳染病防治法開罰，成為南投第2起違法案件。

配合居家檢疫的民眾由民政單位協助追蹤，這名年輕男子未配合落實相關規定，四處在外「趴趴走」，負責的當地公所昨天打電話給男子，無法聯繫上，前往檢疫處所查看也未見男子身影，立即通報警方協尋，今天在南部縣市找到人，全案後續由公所移給衛生局裁罰。

衛生局表示，縣內目前有2例未遵守「居家檢疫」遭查獲案，裁處書正進行上簽程序，尚未定案，因此未確定最終開罰金額。依法可罰新台幣1萬元到15萬元。

南投縣衛生局表示，武漢肺炎確診個案接觸者須確實遵守14天居家隔離措施，違反者最高可處30萬元罰鍰；另外，自中國大陸、香港、澳門入境者，須誠實填寫旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書，並確實遵守14天居家檢疫措施，違反者最高可處15萬元罰鍰。

衛生局強調，請民眾務必配合防疫措施，並保持個人良好衛生習慣，切勿心存僥倖以身試法，不只荷包失血，還危害自己與他人健康。（編輯：吳協昌）1090221