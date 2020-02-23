失聯胡析延已找到 長住廈門從台轉機未入境

（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市民政局今天指出，已經查到失聯的居家檢疫男子胡析延，胡男表示長居廈門，2月12日經台灣轉機至舊金山，並未入境，現已回到廈門。

台北市民政局21日公布武漢肺炎居家檢疫失聯個案「 胡析延」資料，經中央及北市警政、移民署等相關部門調查比對12日入境航班的旅客名單後發現，確實有一名胡姓男子，其護照號碼與「胡析延」所填列的護照號碼僅差一碼。

續查後發現，這名胡男的戶籍地址，與「胡析延」填報的地址相似，路名、巷名、號名及樓層都相同，卻漏填「弄」，研判為同一人。

民政局指出，成功聯繫上其家人及本人後，胡男表示自己常居廈門，12日由廈門飛台灣轉機舊金山，雖未入境，卻於轉機時被要求填報居家檢疫通知書，填報時因字跡潦草、資料錯漏，以致北市府無法聯繫。

民政局表示，胡男確實為轉機旅客，現已從舊金山返回廈門，非北市居家檢疫對象，無需填寫居家檢疫通知書，但因資料錯漏，耗費眾多人力尋找。

民政局呼籲中央正視居家檢疫者管制問題，確實檢核入境旅客填寫的居家檢疫相關資料，避免類似情況再度發生。（編輯：戴光育）1090223