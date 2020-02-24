發票誤丟洗衣機皺巴巴 回店家補印一樣可領獎

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）去年 9、10月期統一發票兌領期將將在3月5日截止，近日有民眾慌張詢問，中獎發票不小心丟入洗衣機、變得皺巴巴該怎麼辦，財政部今天臉書發文解答，拿回原消費商店補印，一樣能領獎。

財政部今天晚間在臉書發文表示，中獎發票不小心丟入洗衣機，發票洗完皺巴巴，民眾臉上也苦哈哈，不用這麼麻煩找時光包巾回復原狀，直接找當初消費的店家開證明，一樣可領獎。

財政部表示，中獎的電子發票證明聯如果破損不全或模糊不清，原則上不能領獎，不過，由於開出發票的店家也會存有發票存根聯，因此，只要中獎發票的發票號碼還清楚、可供店家辨識，確認有開出這張發票，店家就會重新一張加註「補印」兩字的電子發票證明聯。

財政部提醒，領獎時要注意，原本被洗成皺巴巴或污損的中獎發票和補印的發票，兩張都要帶，才能到實體通路領獎。如果忘記發票是由哪一個店家開出的，可到財政部稅務入口網查詢，或打國稅局免付費專線0800-000-321。

財政部說，但如果發票已經洗爛到變成雪花紛飛狀，店家恐怕想幫也幫不了；為避免再度發生紙本發票不見或破損的風險，建議下載財政部官方統一發票兌獎APP，「人會忘紙會爛，但雲端發票袂失望。」（編輯：郭萍英）1090224