藥師挺台灣加入WHO 號召500萬人連署

（中央社記者楊淑閔台北25日電）中華民國藥師公會全國聯合會今天舉行「全國藥師挺台灣加入WHO！」記者會，號召全民到6000家健保藥局掃QR code參與，力求500萬民意連署相挺台灣加入世界衛生組織（WHO）。

「全國藥師挺台灣加入WHO！」記者會上，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、發言人黃彥儒，以及台灣年輕藥師協會理事長李懿軒等人，攜手呼喊「全國藥師站出來！挺台灣加入WHO！500萬民意GO！」

全國藥師攜手呼籲全民即日起到6000家健保藥局，用手機掃描張貼的QR code，就能上線參與連署。

李懿軒並說，自2月6日實施口罩實名制以來，健保特約藥局藥師站在社區防疫第一線，扛起國家防疫的重責大任，讓口罩實名制得以落實，包含抵抗力較弱的慢性病患領藥可以不用再到醫院，都是各界努力的成果，台灣防疫的成績有目共睹，世界不應該拒絕台灣加入WHO。（編輯：管中維）1090225