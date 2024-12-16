無人機偏鄉送藥 藥師團體憂冷鏈與管制藥運送安全

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部擬推出無人機偏鄉送藥，已展開試飛，除了規劃天災交通中斷地區緊急送藥，同步籌備常態性模式，但藥師團體提醒，藥物保存冷鏈與成癮性管制藥運送安全性，將成最大考驗。

對於藥局比超商還多的都會區民眾而言，家門口轉角處藥局多到有選擇障礙，同樣在台灣，走進偏鄉，這裡的藥師不一定在藥局等待民眾，甚至可能需要走入患者家中，迷路、被野狗追、和看門狗對峙半小時，從早送藥到半夜11時，無人機的加入，可能改善偏鄉送藥現況。

衛福部資訊處長李建璋今天告訴中央社記者，這是今年總統盃黑客松提出「無人機偏鄉送藥」方案，已經在花蓮縣秀林鄉與新竹地區陸續展開試飛，「畢竟這是承載藥品，會擔心貨物掉落打到人」，預計試飛30趟，在未來1年內不分晝夜、晴雨，甚至颱風天完成任務，收集飛航資料。

李建璋說，台灣近年受到天氣變遷影響，常有豪雨、較嚴重的颱風災情，再加上位處地震帶，當交通中斷，人進不去，居民就會承受沒藥治病的風險，這是無人機送藥目標對象之一，但這類飛航通常伴隨壞天氣，第1階段收集天候、航道等相關參數非常重要。

李建璋表示，第2階段是將試飛數據提供民航局，開會制訂無人機偏鄉送藥開放飛行條件標準，第3階段才會正式飛航。除了緊急送藥，同步籌備偏鄉常態性無人機送藥模式，需鬆綁現行藥師法規定，藥物須由藥師親自交付民眾，將與藥師團體、食藥署商討視訊交付可行性。

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藥師公會全聯會理事長黃金舜說，偏鄉常態性無人機送藥，不單純是法規鬆綁就能上路，部分藥品需低溫保存，冷鏈系統將是一大考驗，避免藥物在無人機上受陽光曝曬變質；再者，在無人機運送過程中，成癮性的管制藥物能否安全交到病人手上，中途不會被攔截都需要被納入考慮。

天災無人機緊急送藥，黃金舜樂見其成，但他認為是否常態化需要審慎評估，雖然英國、澳洲等先進國家陸續開始無人機偏鄉送藥趨勢，但台灣與其他國家狀況不一樣，台灣幅員不大、藥局普遍性高，藥師更肩負關心獨居或老老照顧長輩的責任，讓長輩維持社會連結。（編輯：李亨山）1131216