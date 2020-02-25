醫院醫事人員禁出國 配合政策損失全額補

（中央社記者陳偉婷台北25日電）因應武漢肺炎疫情，衛福部初擬醫事人員出國規定，所有醫院醫事人員非經報准，不得去旅遊疫情警示地區，相關限令將實施到6月底，若因配合政策，不論公務或私人行程，損失全額補償。

衛福部醫事司下午召集各級醫院代表開會討論醫事人員有限度禁止出國事宜；司長石崇良晚間對記者說明會議的初步共識，並計畫於27日再度邀集所有醫事人員團體代表討論，再做最後結論。

石崇良晚間在記者會表示，下午的會議初步共識，基於防疫需要、院內感控，醫事人員有限度禁止出國適用對象為所有在醫院服務的醫事人員，包含所有部門、所有職類一體適用，確保院內感控滴水不漏。診所則不受限。

初步討論的限制為，指揮中心發布為第三級旅遊疫情建議等級者（警告），禁止前往，如果有特例，必須經衛福部同意才能前往。至於旅遊疫情建議第一級（注意）、第二級（警示），暫緩前往，除非經所屬醫院同意才能前往。

石崇良說，報准會以其他特殊公務給予考量，如有些僑生醫事人員，因需要返國，就要特殊情形考慮。

石崇良指出，更重要的是，經報准出國者，返國之後仍要依照指揮中心規定，進行相關的居家檢疫或自主健康管理14天，且不得從事第一線醫療照顧工作。

不少醫護認為，願意配合政府限出國政策，但相關損失，政府應補償。

石崇良表示，會議也對此多做討論，大家有共識，若因配合出國管理規定，造成的損失，將依照特別條例規定給予補償，如事先繳交的旅費等，損失多少就補償多少，以單據報銷，且不論公務、私人行程都會給予補償。

有部分醫院希望醫師盡量都不要出國、不論是否為警示國家；石崇良說，目前共識是依指揮中心旅遊疫情建議等級走，如果醫院的政策高於中央，醫事人員取消行程的損失將由院方處理。

石崇良表示，此醫事人員出國規定將在27日會議後正式發布，並回溯到23日開始辦理，且暫訂施行到6月30日，再視疫情縮短或延長。

依指揮中心發布資訊，目前旅遊疫情建議等級，第三級包含中國、香港、澳門、韓國；第二級為日本、新加坡、義大利；第三級為泰國、伊朗。

目前粗估，可能受影響的醫院西醫師約3.2萬名、護理人員約11.5萬名。（編輯：卞金峰）1090225