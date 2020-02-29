武漢肺炎／醫院提升防疫管制措施 部分院所暫停探病

（中央社台北29日綜合報導）武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情升溫，各地醫院為避免院內群聚感染，除必須戴口罩、量體溫，也祭出管制措施，包括攜帶健保卡、訪客管制等作法，部分醫院甚至暫停探病，全面防堵疫情。

疫情逐漸升溫，中央流行疫情指揮中心27日起升級為一級開設，指揮中心今天並證實出現首起院內群聚感染，讓醫院消毒與疫情防治更為重要。

台北榮民總醫院表示，配合政府相關政策，自2月27日起全面嚴管探病次數、每名住院病人每次限2名，一般病房每天限探病2次，時間為上午11時至12時、下午6時至7時；加護病房每天1次，時間為上午11時至12時；若因病情需要，醫療團隊與病人家屬任一方有會談或解釋必要時，不受以上時段限制。

台大醫院指出，3月2日起嚴格管制醫院進出人員，每名住院病人僅能有1名陪病者，每天限制探病時間限2時段，分別為上午11時30分至12時30分、晚間7時至8時，每床探病人數限2人。

衛生福利部台北醫院今天表示，27日起已依照中央流行疫情指揮中心要求，提升防疫與院內感染控制規範，降低加護、急診、呼吸照護、精神科與急性一般病房探病人數、並管制與限縮探病時段、時間。新北三峽恩主公醫院則表示，若民眾有發燒跡象、旅遊史及有急性呼吸道症狀民眾，將引導前往急診外的負壓隔離檢疫站問診及篩檢。

林口長庚醫院今天在院區張貼海報公告，指依照中央流行疫情指揮中心提升防疫等級，為強化醫院防疫需要，從29日起一般病房暫停探病。民眾如有探病需求，請改以視訊或通訊等方式，避免出入醫療場所。

台中榮民總醫院今天發出公告表示，3月2日起探病訪客必須攜帶健保卡，並配合訪客時間與管制措施，每次僅限2名訪客，陪病者限1名；中國醫藥大學附設醫院則謝絕訪客，家屬限1人，且必須持有院方發給的陪病證，才能前往醫院陪病。

中山醫學大學附設醫院也公告指出，醫療院所內除強制戴口罩，每1名病人陪病及探病合計最多2人，皆須至護理站登錄資料，探病管制時間為上午6時至晚間10時，探病限15分鐘、12歲以下不宜進入。

高雄長庚醫院和鳳山醫院即日起規定，每名住院病人僅限2名訪客，並於上、下午的限定時間探病。高雄榮總3月2日起也規定探視病患，訪客須主動出示健保卡供院方查詢旅遊史，一般病房每名住院病患於限定的兩個訪客時段，每時段探視的訪客最多2人；加護病房每天則僅開放一時段探視，並限1人入院探視。（編輯：陳俊碩）1090229

北市聯醫3/2起 加強門禁管制

（中央社記者陳怡璇、沈如峰台北29日電）北市聯醫表示，3月2日起加強門禁管制，限制出入口並調整一般及加護病房探病時間，會客每次限2名、陪病家屬每床限1名，且須出示陪伴證、無發燒及呼吸道症狀。

因應武漢肺炎疫情，台北市立聯合醫院表示，3月2日起進行全院加強門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間。

此外，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量體溫，無發燒及無呼吸道症狀者才能入院陪病。

北市聯醫說，和平院區為專責防疫醫院，謝絕一般病房探病，其餘各院區一般病房探病時間分為上午11時至11時30分、晚間7時至7時30分。

加護病房探病時間除和平院區為中午12時至12時30分外，其餘院區調整為上午11時至11時30分。

聯醫表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知旅遊史、職業史、接觸史和聚集史。

另外，衛生福利部基隆醫院自3月2日起，將在院外仿速食店設置「藥來速、便利抽」窗口，希望讓慢性病長者等免進醫院領藥或抽血，減少遭感染機會。 此外，院方配合政府防疫政策，自3月2日起也將針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。一般病房每天僅對外開放三個時段探視病人，分別是上午10時30分至11時30分、下午2時30分至3時30分、晚上7時30分至8時30分，每名住院病人每次限2人探視、1人陪病，且需持探病證或陪病證進入院區。非急診的病人一律由行政大樓大門口進出。

基隆長庚醫院也表示，今天起一般病房每天只開放2次探視病患時段，分別為上午11時至下午1時、晚上6時至8時。每名住院病患每次限制2人探視、1人陪病。加護病房僅開放上午11時至11時半，每天僅限制2人探視一次。

長庚醫院指出，所有進出病房的訪客及陪病者，必須配合規定實名登錄個人姓名、電話等相關聯絡資料，並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否曾群聚，鼓勵民眾多利用電話及視訊探病。（編輯：方沛清）1090229

指揮中心29日宣布新增5例武漢肺炎確診個案，其中4人是第34案北部某醫院的接觸者。（中央社製圖）