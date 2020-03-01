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西濱快鹿港伸港區間測速 3/2啟用開罰

最新更新：2020/03/01 13:16

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）台61線西濱快速公路鹿港伸港段的區間測速系統，明天零時正式啟用，警方指出，西濱快由於免收通行費，駕駛人開車容易超速，鹿港伸港段長約8公里，超速可開罰3000到6000元。

根據彰化縣警察局交通隊發出的新聞稿，台61線西濱快速公路去年底大城芳苑段通車後，成為國道中山高速公路以及福爾摩沙高速公路的替代道路，由於西濱快免收通行費，加上沒有分隔島和護欄，因此在全台多個路段設有區間測速。

警方指出，西濱快在洋厝匝道及伸港匝道之間設有區間測速系統，此路段長度約為8公里，系統從一月份開始進行測試和宣導，明天起正式啟用開罰，民眾開車行經2個匝道時如果時間低於5分21秒，代表時速超過100公里超速，依法可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

警方表示，以往設立的固定式測速照相桿，只能單點進行測速取締，而區間測速測量車輛通過區間測速起點和終點的時間，將測速範圍由點擴展到面，除了伸港到鹿港路段設置區間測速系統之外，也規劃在西濱快芳苑交流道以南路段，設置定點測速系統，取締違規。（編輯：李亨山）1090301

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