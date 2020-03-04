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首頁 / 生活

網傳觀光工廠停業 大同醬油：僅休息站歇業

最新更新：2020/03/04 15:16
大同醬油經理曾士豐4日表示，近年因國人旅遊型態改變，專營遊覽車載客休憩、購物為主的大同休息站受衝擊，為提供更優質服務並整合觀光工廠資源，經營團隊才決定讓大同休息站暫時歇業。（大同醬油提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月4日
大同醬油經理曾士豐4日表示，近年因國人旅遊型態改變，專營遊覽車載客休憩、購物為主的大同休息站受衝擊，為提供更優質服務並整合觀光工廠資源，經營團隊才決定讓大同休息站暫時歇業。（大同醬油提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月4日

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）網路傳雲林縣大同醬油觀光工廠停業，大同醬油公司今天發澄清稿說明，觀光工廠營運正常，公司整合資源，僅大同醬油休息站暫時歇業。

中山高速公路開通後，大同醬油在民國78年擴大營業遷至鄰近中山高速公路西螺交流道旁稱為「大同醬油西螺休息站」，被大家暱稱「大同休息站」，在台1線上為往來南北旅客提供休憩及購物服務，開創台灣遊覽車休息站先驅。

大同醬油經理曾士豐表示，近年來，隨著國人旅遊型態改變，專營遊覽車載客休憩、購物為主的大同休息站受到衝擊，為了提供更優質的服務並整合觀光工廠資源，經營團隊才決定將大同休息站暫時歇業。

曾士豐向中央社記者說明，休息站歇業與武漢肺炎疫情無關，公司今年1月以整合資源作出歇業決議，休息站部分資深員工申請退休，部分員工留下協助休息站後續作業。

曾士豐指出，今年2月透過網路和通訊軟體知會各同業、遊覽車與旅行社等業者休息站歇業一事，近日卻出現觀光工廠也歇業的謠言，讓公司詫異，趕緊出面澄清闢謠。

曾士豐強調，位在斗六工業區的黑金釀造館觀光工廠，依舊開門迎賓為大家服務，也請眾人不要再謠傳不實消息，大同醬油始終都與大家同在。（編輯：李錫璋）1090304

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