更多編輯台推薦新聞：
圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙
運動

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎北部院內群聚新增1確診 為第34案同病房已出院病人
首頁 / 生活

台大醫院防醫護人力消耗 9日起限單一探病時段

最新更新：2020/03/06 12:36
武漢肺炎疫情延燒，台大醫院6日宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分至下午12時30分，陪病人數維持1人、探病人數2人，避免過多醫護人力消耗。圖為台大醫院開放探病時段人潮。中央社記者張茗喧攝　109年3月6日
武漢肺炎疫情延燒，台大醫院6日宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分至下午12時30分，陪病人數維持1人、探病人數2人，避免過多醫護人力消耗。圖為台大醫院開放探病時段人潮。中央社記者張茗喧攝　109年3月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）武漢肺炎疫情影響，國立台灣大學醫學院附設醫院今天宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分到下午12時30分，陪病人數維持1人、探病人數2人，避免過多醫護人力消耗。

台大醫院原訂每床住院病人僅能有1名陪病者、探病人數2人，僅2個探病時段，但每個時段一到，醫院門口仍大排長龍，醫護人員須花很多時間疲於刷全民健康保險卡、核對身分。

台大醫院發言人王亭貴上午接受中央社記者訪問表示，疫情影響，病人、探病者進醫院時都要做很多防護措施、核對身分等，耗掉很多防護人力，但這些人力應盡可能用於照顧病人。

王亭貴說，新措施雖會造成病人不便，但武漢肺炎無症狀感染者多，醫院也無從得知誰是無症狀感染者，希望減少院內感染風險。

不過，王亭貴表示，民眾如果有特殊情況，如緊急、接到病危通知或病人情緒不穩定，醫師研判需較多家屬入院安撫，醫院仍會兼顧人情酌予放寬。（編輯：李明宗）1090306

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報