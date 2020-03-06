百貨開張碰疫情 備妥額溫槍酒精高規格防疫

（中央社記者蘇思云台北6日電）武漢肺炎疫情延燒，百貨業祭出防疫措施。連鎖百貨京站小碧潭店今天開幕，各餐廳準備額溫槍與酒精消毒器，環球購物中心也在美食街裝設壓克力隔板，盼讓消費者安心購物。

經濟部調查指出，零售、餐飲2月營業額恐減少新台幣125億元及61億元。百貨公司首當其衝，業者紛紛加強防疫，不僅出入口設置紅外線測溫儀，也定期消毒公共區域。

京站時尚廣場第3個營業據點「小碧潭店」今天開幕，集結近50間美食市集、主題餐廳、生活選物、生鮮有機超市等品牌，包含維記茶餐廳、心樸市集有機超市、江記水盆羊肉、心泰泰國菜、金月笈食等10個獨家櫃位，主打成為新店人的「第二餐桌」。

不過，適逢疫情期間，京站實業董事長林怡均坦言「開幕時間非常具有挑戰性」，這時間點也讓團隊有機會自我檢視、進一步提升服務。

京站小碧潭店目前比照台北店成立專門防疫應變小組，管理環境，不僅館內手扶梯、電梯梯廳準備公用酒精消毒器，各主題餐廳櫃位備好額溫槍與酒精瓶，美食街桌面也定期消毒，為顧客健康把關。

SOGO百貨自2月起在全台各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設有專人負責測量體溫。全體員工及專櫃同仁入店不僅須量體溫，同時須佩戴口罩服務消費者。

SOGO為確保店內空氣品質，啟動換氣功能機制，以保持新鮮空氣對流。

環球購物中心Global Mall商場也啟動新的防疫措施，7日起板橋車站美食街立食區將裝設透明壓克力隔板，把用餐空間隔開成為個人區，避免飛沫接觸，使用後還會以酒精消毒。（編輯：楊玫寧）1090306