武漢肺炎再增3例境外移入 荷蘭航空副機師在台確診

指揮中心14日宣布再增3例武漢肺炎境外移入病例，有1人為荷蘭航空副機師，是首例在台確診的荷蘭人。（中央社製圖）

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）指揮中心今天宣布再增3例武漢肺炎境外移入病例，有1人為荷蘭航空副機師，是首例在台確診的荷蘭人；另2人為30多歲台灣男性，近日曾到瑞士、法國、德國等地旅遊或出差。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布新增3例確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，分別是1名荷蘭籍副機師及2名30多歲本國籍男子，近期均有歐洲旅遊史。

陳時中說，第51例荷蘭籍男性是荷蘭航空的副機師，3月2日至6日曾至奧地利，3月9日自荷蘭隨班機來台、10日入境，11日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，至醫院急診就醫，經診斷有肺炎情形，12日由醫院採檢通報，於今天確診，目前住院隔離；接觸者共28人，其中14人已離境，多為機組員，會通知荷蘭航空。

第52例為北部30多歲本國籍男性，2月28日與2名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，2月29日自瑞士搭乘巴士至法國滑雪，3月7日再自法國搭乘巴士至瑞士搭機，經土耳其轉機返台，於3月8日入境，3月12日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀至醫院就醫後採檢通報，於今天確診，目前收治負壓隔離病房；接觸者共39人，包括同行友人、入境同班機旅客、職場接觸者及就醫接觸者等。

第53例為北部30多歲本國籍男性，2月22日至3月6日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返台後於3月11日出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，於當晚就醫後檢驗通報，今天確診，目前收治負壓隔離病房。

媒體好奇，指揮中心如何確認這3人均為境外移入病例。陳時中說，相關研判主要分為2部分，包括發病後、發病前分別往前推14天，都會去做疫病調查，目前從發病時間來看，很清楚3例均為是境外移入案例。（編輯：張芷瑄）1090314

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日宣布新增3例武漢肺炎境外移入病例，均有歐洲旅遊史。中央社記者張新偉攝 109年3月14日