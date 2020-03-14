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歐洲旅遊警示提升 陳時中：下一步可能停飛停航

最新更新：2020/03/14 17:43

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）指揮中心今天將歐洲27國旅遊疫情建議提升至三級，指揮中心指揮官陳時中表示，提升歐洲旅遊警示的下一步是停飛停航，未來「會不會到那程度不敢說」。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，陳時中宣布，歐洲疫情快速上升，病例數已逾3萬例，國內也發生多起歐洲境外移入病例，今天起除原已列旅遊疫情建議第三級的義大利，將其他歐洲國家共27國提升至第三級，來台後須居家檢疫14天。

另將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州旅遊疫情列為二級警示，其餘各州一級。簡單來說，自美國返台者通通要自主健康管理14天。

陳時中表示，根據境外移入個案分布圖，早在1月24日至2月6日間，境外移入病例主要來自中國大陸共11例、澳門1例。

陳時中也說，反觀歐洲，2月6日有一家四口到義大利旅遊，回台後確診。其餘歐洲個案都是3月近期發生，個案數相當多，不得已今天只好提升歐洲27國旅遊疫情建議至第三級，要求回台後居家檢疫14天，相關措施是避免對旅遊、經貿往來造成影響，但在全球大規模流行下，不得不採用相對應措施。

為何美國只提升3州，陳時中指出，旅遊警示區的提升主要以每百萬人病例數作為根據，歐洲多為10幾人、美國平均為7.5人，差距相當大，義大利更高達292人，較輕微的希臘也有18.1人，且歐洲有許多學生、僑民與台灣往來相當密切，未來會持續視情況上調相關警示等級。

歐洲方面，媒體好奇，繼歐洲旅遊疫情建議提升後，是否有後續防範措施。陳時中說，提升歐洲警示的下一步就是停飛停航，未來「會不會到那程度不敢說」，目前暫時採取居家檢疫方式進行。

如今全球旅遊疫情全提升至一級以上，若民眾硬要出國是否會訂出罰則。陳時中說，未來若有民眾刻意出國染病，會研議相關處理方式，但他也強調，旅遊疫情建議的升級對於民眾出國旅遊退費有相當程度影響，不同等級、退費幅度也不同。（編輯：張雅淨）1090314

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