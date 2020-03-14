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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

英國擬讓6成人染武漢肺炎獲群體免疫 蘇益仁：可行但可怕

最新更新：2020/03/14 21:27
英國擬讓6成人口染武漢肺炎，以獲得群體免疫力。抗SARS專家蘇益仁（中）說，這麼做確實可行，但恐冒著演變成重症的風險，強調是最後的手段，也很可怕。（中央社檔案照片）
英國擬讓6成人口染武漢肺炎，以獲得群體免疫力。抗SARS專家蘇益仁（中）說，這麼做確實可行，但恐冒著演變成重症的風險，強調是最後的手段，也很可怕。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北14日電）面對武漢肺炎，英國擬讓6成人口染疫，以獲得群體免疫力。抗SARS專家蘇益仁說，站在流行病學角度，這麼做確實可行，但恐冒著演變成重症的風險，強調是最後的手段，也很可怕。

防疫資訊

武漢肺炎全球大流行，外媒報導，英國研議採取放任政策，希望讓全國約6成民眾染病，痊癒後繼而普遍獲得群體免疫力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做；指揮中心召集人張上淳表示，這種做法相當冒險，因為沒有人能保證感染後絕對不會變成重症，尤其老年人一旦感染，死亡率很高。

抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁接受記者電話聯訪時表示，這種佛系抗疫法是「這是最後的手段、沒辦法中的辦法」，形同把武漢肺炎當成流感在處理。

蘇益仁說，從流行病學角度來看，一旦有5、6成人口都感染一種疾病，幾乎可代表已沒有疫情，但通常都是歷經多年演進，才會有這麼多人都曾感染此病、獲得群體免疫力。

不過，他強調，就算是流感每年流行一次，平均也只有1成人口感染，要在短時間內讓5、6成都感染，「那太可怕了」。

蘇益仁說，疫情來襲初期，用盡各種方法努力阻擋疫情入侵，是重要的防疫觀念，但若疫情嚴重到無法控制時，只能把醫療資源集中在老人家、慢性病患者身上，避免花費精力去檢驗輕症，以減輕醫療體系負擔，就像武漢到了後期將輕重症患者分流一樣。

蘇益仁推測，英國大概認為疫情既然避免不了，不如就讓民眾感染，產生群體保護力以後，疫情就會自然消失，把醫療資源投注在重症患者上；這種做法就流行病學角度來說是對的，但問題就在於民眾能否接受。

反觀台灣，目前防疫措施雖已奏效，但多數人都沒有感染過、沒有抗體，萬一武漢肺炎今年冬天捲土重來，恐怕又會造成另一波疫情，因此疫苗、藥物的開發對台灣來說至關重要，畢竟台灣不可能年年全力守著不讓疫情來襲，也會對醫療體系造成很大的負荷，疫苗和藥物將是唯一解方。（編輯：吳協昌）1090314

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