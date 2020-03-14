肺炎疫情衝擊歐洲 返台旅客：東方人戴口罩多

武漢肺炎持續延燒，數百名搭乘華航班機、從英國出發的旅客14日晚間抵達桃園機場，對於即將實施居家檢疫14天的措施，表示會全力遵守規定。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年3月14日

（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布對歐洲27國及杜拜防疫作為。從英國搭機返台旅客表示，在英國戴口罩的人以東方人居多，也有留學生因學校採取視訊教學，提前返台。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，17日起歐洲申根區27國及杜拜旅遊疫情將提升至第三級警告，但防疫作為先上路，凡是今天下午2時後登機返台者，入境後須居家檢疫14天。

數百名搭乘華航班機，從英國出發的旅客，今晚抵達桃園機場，對於即將實施居家檢疫14天的措施，表示會全力遵守規定。

至於被問到現在英國的氣氛時，黃姓旅客表示，「在英國，當地人戴口罩的人不多，反而都是東方人戴口罩」。

到英國就讀的楊姓留學生表示，因應疫情影響，學校採取視訊教學，校方也告訴學生「如過想要回國，就回國吧」，因此選擇先回台灣。

另外1名到英國處理私事的潘姓女子表示，「目前英國的氣氛還好，沒有很多人戴口罩，但是華人戴口罩的人比較多」。

移民署國境事務大隊晚間表示，根據統計資料顯示，3月自歐洲直航入境台灣旅客，約占總入境人數12%，若以平均量計算，目前從歐洲每日入境人數約為1100人左右。（編輯：張銘坤）1090314