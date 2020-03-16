大學退休老師身後器捐延續愛 拯救5個家庭

68歲楊姓退休大學老師日前顱內出血暈倒，送醫手術後未好轉，家屬決定依其遺願捐贈器官，拯救了5個家庭。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月16日

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）68歲楊姓退休大學老師，日前顱內出血暈倒，家人送往大林慈濟醫院急救，手術後未好轉，家屬決定依其遺願捐贈器官，拯救了5個家庭。

楊老師退休後，與妻子長年投入志工服務，日前清晨運動回家後，身體突然不適，妻子警覺有異樣，發現先生疑似中風、神智不清，送大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院腦神經外科醫師陳金城診斷楊老師為顱內出血，經手術搶救，情況並未好轉，家屬因此想圓楊老師的器捐的心願。

大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀表示，楊老師無法完成腦死的判定，與勸募團隊討論後，改以無心跳器官捐贈，捐出1肝、2腎、2眼角膜，不僅拯救了5個家庭，更為大林慈濟醫院無心跳器官捐贈的第一例。

尹文耀表示，衛生福利部在民國106年12月26日發布「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，供全國醫療機構作為施行參考，除了腦死患者可捐贈器官，適用符合安寧緩和醫療條例中的末期病人，只要病人或家屬同意撤除維生醫療且願意器捐者，在心跳停止5分鐘後可施行無心跳器捐。

大林慈濟醫院表示，楊老師生前曾書寫七言詩，「慎行圓人生藍圖，慧觀自照知無常，器官捐贈延續愛，綻放生命煦光灑」，表達他器捐的心願。1090316