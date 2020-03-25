台北101去年獲利創新高 短期因疫情調整營運

（中央社記者蘇思云台北25日電）台北101今天公布2019年稅後純益22.02億元，每股純益1.5元，創歷史新高。今年營運目標為維持穩健獲利與資產價值，近期因為疫情，將調整營運、優化場域整備，力拚疫情後的新布局。

台北101指出，購物中心奠基在國際高端精品指標型購物中心定位，將會持續專注會員經營，並串聯各事業處資源發揮綜效。

台北101購物中心去年與國際品牌策略合作，成為瑞士製造鐘錶單點最大市場，占比達18%。去年底推出「新年驚豔101．Surprise101」系列雙跨年歡慶活動，串聯購物中心、辦公大樓與觀景台，帶動購物中心去年業績年成長3%，再創歷史新高。

另外，台北101辦公大樓去年持續滿租，不僅每坪租金創新高，租戶續約率更高達8成以上。台北101觀景台則在去年10月首度提供台灣民眾獨享優惠，大幅帶動國人造訪，2019年台灣人來訪人次超過35萬人，今年也將持續推廣。

台北101也透過跨年煙火、點燈打字、關注公共議題，以強化品牌精神與民眾認同，其中，跨年煙火國際媒體報導篇數連續3年提升，並再獲CNN評選全球10大跨年活動盛事。

台灣觀光與消費市場雖然受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響衰退，但相較於其他亞洲國家，台灣疫情控制相對得宜。台北101表示，短期將調整營運，優化場域整備，購物中心也專注會員經營及串聯各事業處資源，並於下半年投入行銷資源，衝刺業績。

台北101辦公大樓今年第2季起更全面禁用一次性餐具，也在B2新設立「理貨中心」，集中收發快遞貨品、統一派送，不只強化大樓門禁安全，更能提升租戶貨物收送效率與服務品質，在防疫期間，也防堵大樓外部感染源。（編輯：楊玫寧）1090325