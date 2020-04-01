旅台義籍神父家鄉告急 駐教廷大使玩命快遞物資

為台奉獻半世紀的靈醫會神父呂若瑟跨海替家鄉的養老院請求急難物資，駐教廷大使李世明獨自開車送物資。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 109年4月1日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡1日專電）為台灣奉獻半世紀的義大利籍神父呂若瑟31日向駐教廷大使館求救，靈醫會在羅馬養老院內的修女已集體發燒，急缺各種防疫物資，駐教廷大使李世明駕車送物資到養老院救急。

義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，駐教廷大使館接到呂若瑟神父的電話後，立刻致電養老院瞭解急難情況，並派兩名館員分頭到超市與藥局採購救援物資。

由於養老院疑已出現集體感染，為避免多位館員同時涉險，駐教廷大使李世明堅持獨自駕車將物資送抵養老院。

李世明31日下午佩戴口罩、手套等防疫裝備，將後車廂滿載的物資搬運到養老院，包括大量維他命、綜合感冒藥、咳嗽糖漿等藥品，口罩、手套等防疫物資，以及養老院盼協助購買的數箱薑、檸檬、鮪魚罐頭等食材。

天主教靈醫會在羅馬養老院的修女們接到物資非常感動，在疫情爆發後，有兩位年輕越南修女進駐協助照護生病的年長修女，但她們缺乏口罩、手套等防疫物資，很擔心隨時會感染病倒，雖已通報羅馬市政府，不過仍在等候衛生單位介入協助。

修女們31日第一時間開心分享救援物資「開箱照」，呂若瑟看到很高興地傳訊向駐教廷大使館表達感謝，他表示照片裡的每個修女他都認識。他聽說李世明親自當了外送員，則連誇「精神可嘉、令人敬佩」。

呂若瑟神父1965年來台奉獻，先後在澎湖、宜蘭創辦啟智中心，照顧千名台灣身障兒童。早已自認是台灣人的呂若瑟能說流利中文、台語，講話還帶著「宜蘭腔」，他在2017年因「有殊勳於中華民國」，獲政府頒贈中華民國身分證。（編輯：韋樞）1090401