荷蘭買口罩未達標 中國：已告知訂單是個人用途

（中央社記者林克倫北京2日電）針對荷蘭媒體稱有一線醫護使用的中國製口罩「不合格」，中國官員下午解釋說，荷蘭公司採購的這批口罩是個人防護用、非醫療用口罩，企業在出口時也做了說明。

中國商務部外貿司二級巡視員劉長于下午在例行記者會解釋說，這批口罩是個人防護用的非醫療用口罩，企業在出口時做了說明；中方希望國外採購方在產品使用前、進行相應品質檢驗，嚴格按照產品適用範圍和操作規定正確使用。

中國外交部發言人華春瑩下午在記者會也表示，根據中方有關部門初步調查，這批口罩是荷蘭代理商自己採購，中方企業發貨前已告知荷方是非醫療用口罩，出口報關手續也是以「非醫用口罩」名義履行。

她指出，中方一貫高度重視出口產品品質，有關部門甫頒布更加嚴格的監管措施，要求有關醫療物資出口企業在向海關報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的品質標準要求。

她表示，口罩分為不同的防護標準和等級，也有日用防護和專業醫用之分。中方善意提醒使用方在購買和使用之前，仔細核對產品用途和使用說明，以及是否符合採購方的使用標準，避免急中出錯，誤將非醫用口罩配用於醫用。

華春瑩指出，個別媒體在未弄清事實之前，炒作所謂的中國產品品質問題，是不負責任、希望他們不是別有用心的，因為這樣做不利於國際抗疫合作。（編輯：周慧盈）1090402