墾丁遭國家級警報暫勿前往 陳時中：大街人超多

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天針對人多景點發布細胞簡訊提醒保持社交距離，指揮官陳時中坦言，人潮比想像中多，而墾丁之所以被標記是因「人超多」，才會特別發簡訊提醒。

武漢肺炎疫情還在燒，但清明連假期間各大觀光景點彷彿另一個世界，依舊人山人海，許多人甚至連口罩都沒戴，讓第一線醫護相當傻眼。指揮中心今天中午緊急對身處景點的民眾發布2則國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠、暫勿前往，其餘景點民眾應保持社交距離。

媒體今天在疫情記者會中詢問，為何直到連假第3天才決定發細胞簡訊，陳時中指出，地方政府在連假期間已經請警察宣導，但看來強度不夠，所以才發簡訊讓大家了解風險；他也坦言，這次連假期間人潮，「比我想像多很多」。

陳時中呼籲，還沒出門者不要出去人擠人，已出門者要保持社交距離、一定要戴口罩，也提醒不要放鬆了社交距離和戴口罩必要性，畢竟大量移動還是會帶來風險。

至於為何細胞簡訊特別標記墾丁，陳時中解釋，墾丁之所以被標記出來，是因為墾丁大街人實在「超多的」，才會特別發一則簡訊提醒。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，細胞簡訊主要功能為提醒，過去也曾用於登革熱，以小區域為主，颱風過後的風災提醒也有發過，這次由於看到幾個景點人潮較多，因此是預防性的發布，提醒民眾注意。

莊人祥也說，每個景點狀況不同，可能有時候夜市是晚上人比較多，今天是因情況比較緊急，所以針對比較多人的景點發布，而墾丁這次發布是以屏東南州以南為主。（編輯：張芷瑄）1090404