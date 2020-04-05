旅遊團若2人以上群聚染疫 將全團採檢

（中央社記者陳偉婷台北5日電）近日頻傳旅遊團群聚染疫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，若旅遊團2人以上確診，將全團採檢。目前將對已累計3人確診的南美團全團篩檢，團員總計20人。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣新增8例武漢肺炎確診個案（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），全是境外移入，且包含2起旅遊團群聚；近日的境外個案中，不少也都與旅遊團有關。

統計發現，3月5日至3月14日的奧地利、捷克旅遊團，目前已經累計有9人確診，其中3人重症，包含一名領隊已經過世。其餘8名團員採檢都是陰性。

另一團3月10日至22日的摩洛哥團，目前也有3人已經確診。其中一人為5日新增的個案（案357），是另一同團確診者的妻子。她陸續在3月26日至4月3日，經過4次採檢才確診。同團的14名團員，12人陰性、2人採檢中。

4日新增的個案中，有一例為南美旅遊團成員，本身無症狀，但因同團已有2名確診者而採檢後確診。此團也累計有3人確診。

指揮中心發言人莊人祥說，對於旅遊團有2人以上確診的群聚案，將回溯全團採檢。

奧捷團新增的3名個案中，迄今都沒有症狀，但有2人經X光檢查，顯示肺部有輕微浸潤。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，肺部有輕微浸潤意即是輕度的肺炎，通常症狀表現是咳嗽和發燒，但也可能自覺沒有症狀。但只要X光檢查顯示有肺炎，就不是無症狀患者。

張上淳指出，目前確診個案中，僅15人是無症狀者，X光也看不出肺部有異常。有些確診者是一開始沒有症狀，但確診後一週，就出現肺炎，這類型確診者並非真的「無症狀」，只是在還沒發病的潛伏期就提前被揪出。

對於無症狀者的病毒量，張上淳表示，從先前無症狀確診者經驗來看，有可能無症狀但體內病毒量很高，在經過一段時間後會慢慢往下降。無症狀者也有傳播病毒的風險，但因沒有咳嗽等症狀，比較不容易有飛沫傳播的問題，但日常生活有沒有做到公筷母匙等，也都是可能的原因。（編輯：管中維）1090405