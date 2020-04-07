居家檢疫下樓領外送餐 桃園男子喊冤仍遭函送

桃園市一名居家檢疫男子，因為肚子餓而上網透過外送平台叫餐，但因警衛拒絕代領並送到門口，男子只好自行下樓取餐，結果遭到檢舉並報警處理。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年4月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市一名居家檢疫男子，日前自行離開住家到社區大廳收取外送餐點，桃園市長鄭文燦今天表示，雖然與人接觸時間短、情節輕微，仍然違反相關規定，將依法函送衛生局裁罰。

蘆竹警分局行政組長侯永勝表示，一名居住在蘆竹區的30歲莊姓男子，雖然處於居家檢疫期間，卻在4日連續兩次離開住家，步行到社區的大廳收取外送餐點，經員警調查屬實，將函請桃園市政府衛生局進行裁罰。

警方調查發現，獨居的莊男當時因為肚子餓而上網透過外送平台叫餐，在外送員到場時，莊男也向警衛表明自己因居家檢疫不能外出，希望警衛能代領並送到門口遭拒絕，莊男只好自行下樓取餐，結果就遭到檢舉並報警處理。

鄭文燦表示，市府發現，轄內有多起居家檢疫者自行到大廳領取外送食物，但是依規定，居家檢疫者不能離開住所，即使只是到社區中庭或是大廳，一樣會跟其他人有所接觸，雖然時間較短，情節比較輕微，但仍然是違規，還是要依照規定處理。

衛生局表示，這是桃園市首起居家檢疫者離開處所跟外送員取餐的違規案件，會依據當事人當時離家距離、有沒有戴口罩，以及是否與人接觸等違規情節認定後再開罰。但民眾若有類似需求，居家檢疫者可撥打（03）3335530或（03）3366730專線、居家隔離可播0800-033355尋求協助。

衛生局表示，部分外送業者也推出不接觸的送餐服務，消費者可以指定餐點要放在門口或大廳，而外送員也會和消費者保持1公尺以上距離，呼籲民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1090407