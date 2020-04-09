更多編輯台推薦新聞：
疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

武漢肺炎全球最新情報 4/9
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/9

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中國教育部：考量疫情及兩岸關係 暫停陸生赴台升讀
首頁 / 生活

屏市慈天宮推防疫媽祖公仔 進階版戴豹紋口罩

最新更新：2020/04/09 16:26
武漢肺炎疫情延燒，屏東市歸來慈天宮推出Q版媽祖防疫公仔文創商品，已賣出750組，最後一批250組追加豹紋版及迷彩版口罩，提醒收藏民眾要戴口罩。（屏東慈天宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月9日
武漢肺炎疫情延燒，屏東市歸來慈天宮推出Q版媽祖防疫公仔文創商品，已賣出750組，最後一批250組追加豹紋版及迷彩版口罩，提醒收藏民眾要戴口罩。（屏東慈天宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）武漢肺炎疫情延燒，屏東市歸來慈天宮取消今年媽祖生日遶境活動，還推出Q版防疫媽祖公仔文創商品，已賣出750組，最後一批250組追加豹紋版及迷彩版口罩，成了疫情期間收藏品。

歸來慈天宮是當地的信仰中心，管理委員會副主委吳漢霖表示，去年慈天宮剛改建啟用，今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，停止了媽祖遶境活動，前不久也購買洗手乳贈送給屏東市所有國小，讓大家齊心拚防疫。

吳漢霖說，為了拉近地方宗教信仰和年輕人的距離，慈天宮近幾年定期推出文創商品，之前有小宮燈、小神衣等，今年推出Q版媽祖，原來沒有戴口罩，但因武漢肺炎疫情延燒，於是讓媽祖戴上醫療口罩，還隨送一瓶空瓶，讓民眾可以裝酒精隨時帶在身上，想不到受到歡迎。

吳漢霖表示，推出約1個月已賣出750組，其中有1/3是網購，每年限量1000組的文創商品，目前只剩最後一批250組，因口罩實名制購買有不同顏色，不少民眾也用各種花色布口罩，於是廟方讓媽祖跟著時尚走，戴上豹紋和迷彩紋的口罩，希望民眾在收藏同時，也提醒自己一定要戴口罩。（編輯：陳俊碩）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報