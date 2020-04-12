連六降止步 汽柴油價格13日起調漲0.6元

台灣中油宣布13日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.6元，92、95無鉛汽油仍在1字頭的低檔水準。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北12日電）國際油價跌勢暫歇，稍有回檔，台灣中油公司因應國際油價上漲，宣布13日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.6元，終止連六降；不過92、95無鉛汽油仍在1字頭的低檔水準。

台灣中油表示，受沙、俄等主要產油國重新協商減產協議因素影響，帶動國際原油價格上漲；本週調價指標7D3B週均價為每桶23.77美元，較前週21.53美元上漲2.24美元，新台幣兌美元匯率升值0.111元，國內油價依公式計算漲幅為8%。

至於調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升17.9元、95無鉛汽油每公升19.4元、98無鉛汽油每公升21.4元、超級柴油每公升15.0元。

先前受到國際油價崩跌影響，不只油價連六跌，汽油價格更創下逾17年半新低，國內學者一度示警，若國際油價持續走跌，再加上武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊需求，恐有通貨緊縮疑慮，如今國際油價稍稍回檔，後續走勢仍待觀察。（編輯：蘇志宗）1090412